طلب إحاطة بشأن دخول مواد كيميائية بصناعة مستحضرات التجميل

تقدمت النائب نانسي سمير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة الصحة، بشأن وجود مصانع تعمل فى مجال تصنيع مستحضرات التجميل بمواد كيميائية محظورة.



وأكدت "سمير" في طلبها، أن "وجود هذه المصانع يشكل خطورة كبيرة على الكثير من المواطنين حيث ان هذه المصانع تعمل دائما على استخدام مواد كيميائية محظورة ووضع علامات تجارية مقلدة على المنتج الخاص بهم تمهيدا لطرحها بالسوق المصرى ويتم تقديمها بسعر منخفض حتى تحقق نسب بيع ضخمة".



وطالبت عضو مجلس النواب بغلق هذة المصانع ووضع إستراتيجية قصيرة الأجل لتفعيل الدور الرقابي والعمل على القضاء من هذه المنتجات التي تقود مستخدميها إلى مرض السرطان.