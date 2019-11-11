سقوط 28 سائقًا تحت تأثير المواد المخدرة

نظمت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية، أسفرت خلال الـ24 ساعة الماضية، عن إجراء تحليل طبي لـ195 سائقًا، وإثبات تعاطي 28 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة.



وتكثف الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، ممن يحملون الركاب بالصندوق الخلفي وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

