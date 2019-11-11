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سياسي

اتصالات النواب: الحكومة تقر لائحة قانون جرائم الانترنت قريبًا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:48 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قانون مكافحة جرائم الانترنيت وتقنية المعلومات، يواجه بالحسم كافة الجرائم الإليكترونية الممكن ارتكابها، سواء سرقة الحسابات أو الأعتداء على البيانات أو المواقع الخاصة أو المملوكة للدولة وأيضا من تركيب الصور واستغلال تلك الخاصة بالفتيات عبر السوشيال ميديا وتوظيفها بشكل سيء، بالإضافة التصدى للهاكرز ونشر الشائعات التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي.

ولفت رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن القانون أيضا يتصدى لعمليات النصب والابتزاز الإلكتروني، وذلك بعقوبات تصل للحبس والغرامة.

وأشار بدوى، إلى أن هذا القانون انتظره المواطن في الشارع طويلًا، وسيتم تفعيله بقوة خلال الفترة القادمة لاسيما بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المتوقع أن تكون خلال أيام. خاصة بعد انتهاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مراجعتها تمهيدا للدفع بها الى رئاسة مجلس الوزراء لاقرارها من قبل رئيس مجلس الوزراء مشيرا الى أن القانون يعتبر من أهم التشريعات التي من شأنها ضبط الفضاء المعلوماتي، والتعامل مع حرب الشائعات التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.
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