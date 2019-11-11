روسيا تدعو القوى السياسية في بوليفيا لإيجاد مخرج دستوري

دعت روسيا كافة القوى السياسية في بوليفيا إلى الالتزام بنهج مسؤول، وإيجاد مخرج دستوري من الأزمة الحالية.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تشعر بالقلق العميق إزاء التطور الهائل للأحداث في بوليفيا، حيث لم تسمح موجة العنف التي أطلقتها المعارضة بإكمال ولاية الرئيس إيفو موراليس.



وأضاف البيان أن سبب هذا القلق العميق يكمن في أن رغبة الحكومة البوليفية في البحث عن حلول بناءة من خلال الحوار قد جرفها تطور الأحداث وأنماط الانقلاب المنظم.



وحث البيان جميع القوى السياسية في بوليفيا على التعقل، والتحلي بالمسؤولية، وإيجاد طريقة دستورية للخروج من الوضع لصالح السلام والهدوء.