مدير السجون يستقبل وفدًا من لاعبى الأهلى والزمالك فى طرة

استقبل- منذ قليل- اللواء أشرف عز العرب، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مصلحة السجون، وفد رياضي مكون من أحمد شوبير وسيف زاهر ومحمود فتح الله ومحمد أبو العلا ووليد صلاح الدين لاعبي الأهلي والزمالك السابقين، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الثالث للسجون الذي يقيمه قطاع السجون في سجن طرة.



وتنظم وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، المنتدى الثالث للسجون المصرية بحضور عدد من مساعدي وزير الداخلية وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمناقشة أوضاع السجناء وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية المقدمة لهم خلال الآونة الأخيرة.



ويشارك في حضور المنتدى بسجن طرة العديد من الشخصيات العامة وعدد من مساعدي الوزير وعدد من الإعلاميين والمتخصصين.



ويجري مساعدو وزير الداخلية وعلى رأسهم اللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع السجون، وممثلو أعضاء مجلس النواب وبعض الصحفيين والإعلاميين، جولة داخل سجن المزرعة لتفقد أوضاع النزلاء ومصانع الأخشاب، فضلًا عن الاطلاع على الرعاية الرياضية والصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية الحالية للنزلاء.