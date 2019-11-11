عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت

أكد نائب المدير العام لشئون مطار الكويت الدولي في الإدارة العامة للطيران المدني المهندس صالح الفداغي، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي سارت بشكل طبيعي، موضحًا أن عمليات التشغيل في كل مرافق المطار لم تتأثر.



وقال الفداغي، في بيان صحفي اليوم الاثنين، تعليقا على إضراب بعض الموظفين في الطيران المدني إن حركة الركاب سارت في مواعيدها المجدولة، مبينًا أن العمل في القطاعات التشغيلية لم يتأثر وكانت حركة المسافرين تسير بانسيابية وانتظام.



وأشاد الفداغي بجميع الموظفين العاملين في مطار الكويت الدولي الذين حافظوا على كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى أن إدارة الطيران المدني ستواصل جهودها في سبيل رفع وتطوير قدرات الموظفين وما شأنها المحافظة على حقوق ومكتسبات العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني.