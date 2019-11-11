والدة بطلة العالم بالكاراتيه: بنتي اختارت اللعبة للدفاع عن نفسها

قالت هناء محمد، والدة اللاعبة بسملة محمود، بطلة العالم في الكاراتيه، إنها محظوظة بابنتها، التي وعدتها بالحصول على اللقب منذ زمن طويل، وتقوم بمساعدتها سواء في التدريب أو الدراسة.



وأشارت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، إلى أنها شجعتها على لعب الرياضة في طفولتها، وتركت لها حرية الاختيار، معقبة: "الزمن ده وحش فلازم البنت تدافع عن نفسها، وفي بنتين كمان واحدة بتلعب كاراتيه وواحدة محبتوش فبتلعب سباحة".



وأوضحت والدة بطلة العالم في الكاراتيه، أن ابنتها تعلمت الكاراتيه من مبدأ الدفاع عن النفس، مؤكدة أن أخواتها ينضموا لفريق الكاراتية أيضًا.