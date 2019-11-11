انشاء نادٍ للطلاب المطورين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالتنسيق مع "جوجل"

فى اطار التوجه العام لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذى يتم تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وفى إطار السعى نحو خلق مجتمع رقمى قائم على أحدث ما توصل إليه العلم فى هذا المجال تم إنشاء نادي للطلاب مطوري التطبيقات والبرمجيات بالجامعة .

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا وأضاف أن انشاء هذا النادى تم بالتنسيق و بدعم من محرك البحث العالمى الشهير "جوجل" لتصبح الجامعة بهذا الانجاز فى طليعة الجامعات المصرية التي يقام بها مثل هذا النادي فضلاً عن ذلك فقد أصبح اسم الجامعة ضمن قائمة الجامعات العالمية التي بها نادي للطلاب المطورين على موقع "جوجل".

وأوضح الدكتور هاني حرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات أن النادي يهدف فى المقام الأول الى جمع الطلاب المهتمين بالتكنولوجيا فى مجال الكمبيوتر بشكل عام داخل الجامعة فى مكان واحد وذاك من اجل تكوين مجتمع تقني يجمع جميع طلاب الجامعة للمشاركة فى الأفكار والقيام بتنفيذ المشاريع القابلة للتطبيق وقد اختارت ادارة "جوجل" أحد طلاب كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رائداً للنادي بعد اجتيازه لكافة الاختبارات التى تمت بمعرفة خبراء فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتم أيضاً تشكيل فريق عمل لإدارة النادي يضم ١٠ طلاب من مختلف كليات الجامعة.

وأشار الدكتور هاني حرب الى أن النادى بعد تدشينه أصبح بالفعل متاحا لجميع طلاب الجامعة وليس قاصرا على طلاب كلية تكنولوجيا المعلومات وذلك لتجسيد للهدف الأساسي من انشائه والذى يتمثل فى تدريب الطلاب على أحدث التكنولوجيا الموجودة حاليا من جوجل وبالتالى امكانية استخدام ما يتعلموه فى القيام بحل مشاكل المجتمع خاصة أن عضو النادي الذي يتم تدريبه على التكنولوجيا بمعرفة جوجل سوف يحصل على "بادج إلكتروني" وهو عبارة عن شهادة إجادة لتكنولوجيات جوجل و هذا "البادج" موثق و يعطي للطالب ميزة تنافسية تساعده في الحصول على فرص عمل في كبرى الشركات العالميةالمعنية بتكنولوجيا المعلومات .. كما يؤهل النادي الطالب أيضاً للحصول على منح تدريبية و وظائف افضل وفرص اكثر لحضور أنشطة جوجل السنوية والمتعددة التى تقام فى مختلف أنحاء العالم.