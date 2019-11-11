تداول 45 ألف طن فوسفات بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة، اليوم الاثنين، شهدت تداول 45 ألف طن فوسفات و480 شاحنة بضائع و83 سيارة.



وذكر بيان الهيئة أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، بينما غادرت السفينة Aristino وعلى متنها 45 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين أمانة وعزيز إكسبريس.



كما شهد ميناء نويبع استقبال السفينتين أيلة وبريدج.