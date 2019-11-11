"المركزى" يطرح سندات خزانة باليورو اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عطاء أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام قيمتها 695 مليون يورو "770.27 مليون دولار"، على أن تجري التسوية غدا الثلاثاء، وتستحق غدا الثلاثاء، أذون خزانة باليورو حجمها 695.1 مليون يورو.



وكان البنك المركزي قد باع ما قيمته 610 ملايين يورو "676.12 مليون دولار" من أذون خزانة باليورو لأجل عام، بمتوسط عائد 1.49% في عطاء مماثل في أغسطس الماضي.



