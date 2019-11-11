"عقوق الوالدين ظاهرة أم خطر" ندوة بإعلام زفتى

نظم مركز إعلام زفتى، ندوة إعلامية تحت عنوان "عقوق الوالدين ظاهرة أم خطر يهدد المجتمع" بمقر قاعة المجمع الإعلامي.



تحدث في الندوة الشيخ عصام الدين محمد طلبة، كبير أئمة بإدارة أوقاف زفتى، موضحًا أهمية طاعة الوالدين، "فطاعة الوالدين من طاعة الله"، وقد ذكر بعض الآيات التي تبين أهمية طاعة الوالدين.



وقال إن الجنة تحت أقدام الأمهات، وأوضح أهمية تنشئة الأبناء على طاعة الله ورسوله وحفظ القرآن، "فهذا هو الأساس لبر الوالدين"، وأوضح حكم من يعق والديه، وذكر أمثلة لحالات البر والعقوق، وأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك شاب من أصحاب النبي يدعى علقمة كان يصوم ويتصدق ويصلي ولكن لا يبر والدته؛ فعندما حضرته سكرات الموت لم ينطق الشهادة حتى أرسلوا إلى أمه، وعندما سامحته نطق الشهادة، وحث الحضور على حسن تربية أبنائهم وحسن اختيار الزوجة.



ثم تحدث الشيخ محمود تمراز بإدارة أوقاف زفتى، أن العقوق قضية خطيرة، وأن العقوق هو صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل، وقال إن عقوق الوالدين يفتح بابًا إلى النار، وقال إن رسول الله قال "ما من مسلم يصبح ووالديه راضيان عنه أدخله الله الجنة، وما من مسلم يصبح ووالديه ساخطان عليه أدخله الله النار" وعقوق الوالدين سبب في الحرمان من النظر إلى وجه الله الكريم، وحث الحضور على ضرورة بر الوالدين لما لها من خير كبير لهم فدعوة الأب والأم مستجابة، وقال بالوالدين إحسانًا فهي السعادة في الدنيا والآخرة.



شارك في الندوة موظفو المصالح الحكومية وبعض طلبة المدارس الثانوية، أدار فعاليات الندوة فاطمة محمد عبد الفتاح أخصائي إعلام، تحت إشراف محمد مصطفى عبده ـ مدير المجمع الإعلامي، وسمير خطاب مهنا مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا.