الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

محافظات

"عقوق الوالدين ظاهرة أم خطر" ندوة بإعلام زفتى

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
نظم مركز إعلام زفتى، ندوة إعلامية تحت عنوان "عقوق الوالدين ظاهرة أم خطر يهدد المجتمع" بمقر قاعة المجمع الإعلامي.

تحدث في الندوة الشيخ عصام الدين محمد طلبة، كبير أئمة بإدارة أوقاف زفتى، موضحًا أهمية طاعة الوالدين، "فطاعة الوالدين من طاعة الله"، وقد ذكر بعض الآيات التي تبين أهمية طاعة الوالدين.

وقال إن الجنة تحت أقدام الأمهات، وأوضح أهمية تنشئة الأبناء على طاعة الله ورسوله وحفظ القرآن، "فهذا هو الأساس لبر الوالدين"، وأوضح حكم من يعق والديه، وذكر أمثلة لحالات البر والعقوق، وأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك شاب من أصحاب النبي يدعى علقمة كان يصوم ويتصدق ويصلي ولكن لا يبر والدته؛ فعندما حضرته سكرات الموت لم ينطق الشهادة حتى أرسلوا إلى أمه، وعندما سامحته نطق الشهادة، وحث الحضور على حسن تربية أبنائهم وحسن اختيار الزوجة.

ثم تحدث الشيخ محمود تمراز بإدارة أوقاف زفتى، أن العقوق قضية خطيرة، وأن العقوق هو صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل، وقال إن عقوق الوالدين يفتح بابًا إلى النار، وقال إن رسول الله قال "ما من مسلم يصبح ووالديه راضيان عنه أدخله الله الجنة، وما من مسلم يصبح ووالديه ساخطان عليه أدخله الله النار" وعقوق الوالدين سبب في الحرمان من النظر إلى وجه الله الكريم، وحث الحضور على ضرورة بر الوالدين لما لها من خير كبير لهم فدعوة الأب والأم مستجابة، وقال بالوالدين إحسانًا فهي السعادة في الدنيا والآخرة.

شارك في الندوة موظفو المصالح الحكومية وبعض طلبة المدارس الثانوية، أدار فعاليات الندوة فاطمة محمد عبد الفتاح أخصائي إعلام، تحت إشراف محمد مصطفى عبده ـ مدير المجمع الإعلامي، وسمير خطاب مهنا مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الموت يفجع أحمد الفيشاوي

منذ يومين

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل وفاة شاب شنق نفسه في فيديو بث مباشر

منذ حوالي 9 ساعات

اعترافات المتهم بسرقة خزينة مصنع بـ6 أكتوبر

الصور

image description

آية سويلم بنت الإسماعيلية تحصد ذهبية ألعاب القوى بفنلندا

image description

بالأشجار المثمرة.. شاب يطلق مبادرة لتجميل شوارع مطروح

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

"أنتِ بنتى".. آخر ما كتبه خطيب "عروس الجنة" قبل مصرعها بالدقهلية

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

الأكثر قراءة

مواقف غريبة أثناء تغسيل هيثم أحمد زكي

مصدر أمني يكشف حقيقة إطلاق نار على كمين بالقليوبية

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

استقرار سعر الدولار اليوم

أيام زمان

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

خيانة مشروعة.. هكذا خدعت ميرفت أمين مكتشفها أحمد مظهر

«الفلسطيني الثائر».. حكاية فيلم شارك في كتابته ياسر عرفات

«أنا باحث عن الشَعْر».. تعرف على رحلة موسيقار الأجيال عبد الوهاب لعلاج صلعته

نجم الساعة

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

الصحة

علماء يكتشفون علاجًا جديدًا لسرطان الثدي

هرمون الإجهاد يتحكم في الساعة البيولوجية للجسم

تسبب الأورام.. العلماء يحذرون من الطهى بملاعق بلاستيكية

"المشروم" يقوي الجهاز المناعي

الرئيس نيوز

الأمم المتحدة تقترح خطة لتجاوز الأزمة في العراق

بالأسماء.. القائمة الكاملة للمرشحين في انتخابات نادي القضاة

خاص| سياسي لبناني: الحريري الأوفر حظاً للحكومة الجديدة

حماس والفصائل يقبلون بورقة عباس لخوض الانتخابات ويحددون شروطهم

منوعات

عرض 93 ألف تحفة أثرية إسلامية بمتحف برلين

عطارد يمر بين الشمس والأرض فى ظاهرة نادرة.. اليوم

تسجيل إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا

ارتفاع عدد قتلى الإعصار "بلبل" فى بنجلادش إلى 12

كشكول

"تعليم البرلمان": 17 مليار جنيه قيمة الإنفاق السنوي على الدروس الخصوصية

"مديريات التعليم": إجراءات مشددة لمنع تسريب امتحانات نصف العام

وكيل تعليم البحيرة يكشف لـ"كشكول" موعد تسليم التابلت

أخصائي تكشف عن 8 خطوات للتغلب على مشكلة السرحان عند الأطفال

إسلام سياسي

الإخوان تواصل الكذب عن أزمة سد النهضة

«الإخوان» تجند شخصيات عامة وسياسية لنشر الفوضى في 2020

بعد نفيه لعلاقته المباشر بالجماعة.. المقاول الأجير يظهر مع إعلامي إخواني

ننشر توصيات الملتقى العالمى الرابع عشر للتصوف بالمغرب

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

غدًا.. حفل توزيع جوائز بينالى القاهرة الدولى الأول لفنون الطفل

"التعويذة 110" معرض للفنان سيد هويدي بقاعة الباب.. غدًا

صدور "حوار الأديان وأثره على التعايش السلمي"

مهرجان "طنجة للفنون المشهدية" يناقش المسرح وفن الأداء

صفحتنا ع الفيس بوك