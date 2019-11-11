استهداف نقطة ارتكاز أمنى بقرية كفر الحصافة

أطلق مجهولون اليوم الاثنين، الرصاص على ارتكاز أمني بقرية كفر الحصافة، دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، وفروا هاربين، وأسفر الهجوم عن استشهاد 3 خفراء من بينهم خفير خصوصي.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بإطلاق مجهولين مسلحين النيران على ارتكاز أمنى في قرية كفر الحصافة بطوخ، وانتقلت الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم اللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية، وتبين أن الجناة أطلقوا النيران على الكمين وفروا هاربين.





ومشطت الأجهزة الأمنية المنطقة في محاولة لضبط الجناة، وتم فرض طوق أمني على المنطقة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.





وتلقى محمد خيري عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ، بلاغا من نجلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية بنامول، يفيد باستهداف نقطة ارتكاز أمنى بقرية كفر الحصافة، وأسفر عن استشهاد 2 خفراء نظاميين وخفير خصوصى، لإحدى المزارع بالمنطقة، وعلى الفور انتقل رئيس المركز والمدينة، والعميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، والرائد أحمد سامى رئيس مباحث المركز، والقيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم نقل الجثامين لمستشفى بنها العام.