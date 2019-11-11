أسعار الملح اليوم.. "عالي الجودة" بـ 152 دولارًا

سجل متوسط سعر الملح في الأسواق العالمية، صباح اليوم الاثنين من 40 إلى 46 دولارًا للطن المتري.



بينما سجل سعر الطن المتري للملح الصناعي عالي الجودة من 81 إلى 152 دولارًا.



فيما سجل سعر ملح الطعام عالي الجودة من 60 إلى 61 دولارًا للطن المتري في أسعار الجملة.



يذكر أن مصر تسعى لضبط الأسعار، عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات وتنتج شركات قطاع الأعمال الملح مثل النصر والمكس للملاحات.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في تأهيل الكوادر الإدارية بالشركات وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات التجارية المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.