العثور على رضيع بجوار تراكم قمامة في دمياط

عثر أهالي مدينة عزبة البرج التابعة لمركز دمياط، على طفل رضيع ملقى بجوار القمامة خلف محل لبيع الحلويات، صباح اليوم الاثنين، حيث فوجئ الأهالي بالطفل وسمعوا صراخه، وسط تراكم للقمامة.



تحرك عدد من الأهالي لمكان الصراخ وعثروا على الطفل خلف محل لبيع الحلويات، وحاولوا العثور على ذويه دون جدوى، وذهبوا به وأودعوه بمستشفى عزبة البرج بدمياط، للتعامل معه وإخطار مديرية التضامن الاجتماعي لإيداعه إحدى دور الأيتام.



كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على الطفل ومراجعة المحاضر الشرطية، حيث تبين عدم وجود محاضر خطف أطفال، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة لكشف ملابسات العثور على الطفل.