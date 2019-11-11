تجديد حبس "نباش" طعن عامل نظافة في الإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنتزه أول بالإسكندرية، تجديد حبس نباش 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة سلاح أبيض والشروع في قتل عامل نظافة بسكين، أثناء قيامه بجمع القمامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد طارق هندي، مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من مستشفى شرق المدينة بوصول عامل نظافة يدعى توفيق أحمد توفيق أبو الفتوح، 26 سنة، مقيم بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مصابا بجرح طعني، أثناء جمع القمامة خلف مستشفى جيهان بشارع العيسوي بمنطقة سيدي بشر.



تم عمل كمين بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم، والقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



وبسؤال المجني عليه في تحقيقات النيابة تبين أنه أثناء جمعه القمامة من أحد الصناديق بشارع العيسوي بمنطقة سيدي بشر حاول أحد النباشين منعه من رفع القمامة حتى ينتهي من فرزها فرفض فقام الأخير بطعنه بسكين.



وكشف تقرير الطبي المبدئي، إصابة المجني عليه بجرح طعني في العضد الأيمن، أبعاده حوالي 3x 7سم، مع وجود اشتباه قطع في الشريان والعصب ما يستدعي عرضه على جراح أوعية دموية.



ومن جانبه، أكد أمير عمار، مسئول الإعلام بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، أن عامل النظافة نجا من الموت بعد ان دافع عن نفسه بيده، قائلا: "النباش كان يريد طعنه في صدره"، مطالبا باتخاذ إجراءات لحماية عمال النظافة من بطش النباشين.