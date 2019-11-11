تباين أسعار الأسمدة اليوم

تباينت أسعار الأسمدة، صباح اليوم الاثنين، لتسجل 4600 جنيه للطن في بعض المصانع في السوق الحر، وتم خفض السعر من 4900 جنيه إلى 4600 جنيه في باقي المصانع.



وكان المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قد كشف إن بعض المصانع الجديدة للأسمدة خفضت سعر طن اليوريا ٣٠٠ جنيه في الطن خلال الفترة الحالية.



وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر طن سماد اليوريا لدي المصانع الجديدة ٤٦٠٠ جنيه بدلا من ٤٩٠٠ جنيه.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في تأهيل الكوادر الإدارية بالشركات وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات التجارية المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.