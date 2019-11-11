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حوادث

كثافات مرورية بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:52 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي – ندى حمدي
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شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، كثافات مرورية مرتفعة، بمعدلات سير تصل إلى 70 % تزامنا مع الذروة الصباحية، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدارس، والجامعات، ووجود شبورة مائية كثيفة في بعض الطرق.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

تكدس مروري معتاد أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، ويفضل خلال الذروة الصباحية اتخاذ محور روض الفرج أو القوس الغربي.

وشهد الطريق الزراعي زحاما مرويا للقادم من ميت نما، والمتجه إلى شبرا الخيمة والمؤسسة، وسط انتشار مكثف لرجال المرور.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء.

كما ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.
بالانتقال إلى محافظة الجيزة، تم رصد كثافات بشارع الهرم، ويفضل شارع فيصل الذي يعمل بشكل جيد وطبيعي، وشارع الجامعة، ويفضل شارع السودان للقادم من الهرم وفيصل.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعي من قرية سنديون حتى قلما بسبب زيادة أحمال السيارات أثناء توجه الطلاب للمدارس، وكذلك أعلى كوبري قليوب حتى طلعة الطريق الدائري وللمتجه إلى الأقاليم، وظهرت كثافات متحركة أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر ومن الشيخ زايد وصولا إلى ميدان لبنان.
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