عرض 93 ألف تحفة أثرية إسلامية بمتحف برلين

يعتبر متحف الفن الإسلامي، في برلين أكبر متحف من نوعه في أوروبا والأمريكتين، ويعرض في قلب العاصمة الألمانية أكثر من 93 ألف قطعة أثرية من الحضارة الإسلامية.



وانطلاقا من عراقة المقتنيات وأهميتها أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في عام 1999 المتحف الذي تم تأسيسه ما بين عامي 1910 و1930 على لائحة التراث العالمي.



ويروي المتحف على طابقين فصولا من ملامح الفن الإسلامي وتاريخ الحضارة الإسلامية ويجتذب سنويا مئات آلاف السياح.



ويعرض المتحف الذي يشكل أحد أهم وأكبر ما يعرف بـ "متحف برغامون" آثار حضارات تعود إلى أربعة الآف عام قبل الميلاد.