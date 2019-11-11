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محافظات

ضبط 4 شباب يتعاطون المخدرات في مركز شباب بدمياط

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:42 ص
جريدة الدستور
حسام فهمي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدمياط، مقطع فيديو يظهر فيه 4 شباب يتعاطون المواد المخدرة، داخل مركز شباب قرية الروضة التابعة لمركز فارسكور بدمياط، حيث سادت حالة من الغضب لدى الأهالي بسبب حالة الإهمال والسماح للشباب بالتسلل لمركز الشباب وتعاطي المواد المخدرة به.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة فارسكور بدمياط، بلاغ بالواقعة، وتم فحص الفيديو المتداول وتحركت حملة أمنية، تمكنت من ضبط الشباب الأربعة بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

تم القبض على المتهمين وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهم، وإخطار مديرية الشباب والرياضة بدمياط لفتح تحقيق في الواقعة مع المسئولين عن مركز الشباب.
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