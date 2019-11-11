انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الاتحادات الطلابية بـ"مطروح"

انطلقت جولة الإعادة في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح، اليوم الاثنين، والتي يختار فيها الطلاب ممثليهم بلجان الاتحاد المختلفة، حيث بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساء، على أن تتم عمليات الفرز وإعلان النتائج في نفس اليوم.



أوضح الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، أن اللائحة تنص على ضرورة مشاركة 50% من الطلبة في العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20% +1 من عدد الطلبة، مضيفًا أنه في حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقرري اللجان.



وأكد رئيس جامعة مطروح، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستراقب مدى الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية حتى انتهاء التصويت وعمليات الفرز.