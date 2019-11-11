تفريغ الكاميرات لتحديد هوية سائق صدم فتاة بالمعادي

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الاثنين، بالاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة صدمتها سيارة، كما قررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة لتحديد هوية مالك السيارة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي بوقوع مصادمة ووجود مصابة بأحد الشوارع، فانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين اصطدام سيارة بفتاة أثناء سيرها بالشارع.



وأصيبت الفتاة بكسر في الكتف، ولاذ سائق السيارة بالفرار، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.