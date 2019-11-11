أقوال ضحايا عصابة سرقة المتاجر في الخليفة

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الاثنين، إلى أقوال ضحايا تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بالخليفة.



وقال الضحايا، إن المتهمين غافلوهم وسرقوا منهم مبالغ مالية معتمدين على حسن مظهرهم وأنهم من السيدات، واستدرجوا صاحب المحل لمناقشته في بضائع بالجملة لتوريدها لهم وأثناء اتفاقهم على السعر وتواجدهم بجوار الخزنة استولوا على ما بها، وتم تقديم فيديو من كاميرات المراقبة.



تعود الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة بميدان الإشارة، تمكنت من ضبط كل من "حسام. و" 25 سنة، سائق، "سعاد. ج" 45 سنة، ربة منزل، و"هدى. ص" 45 سنة، ربة منزل، شقيقة زوج الثانية، حال استقلالهم السيارة رقم أ ب 8154 ماركة لادا موديل 2018م ويعمل عليها كسائق بشركة توصيل، وبحوزتهم مبلغ مالي 20 ألف جنيه "مجهول المصدر".



بمناقشتهم عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة، وقررا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.



تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.