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مصر

"التخطيط" تعتمد 25 مليون جنيه لمركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:16 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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وافقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على دعم موازنة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة بمبلغ 25 مليون جنيه وفقًا لاحتياجات المركز خلال العام المالى الحالي 2019-2020.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لتقديم الدعم اللازم لكل ما يرتبط بصحة المواطن وتطوير الخدمات الصحية، والعلاجية وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة بالقطاعات الرئيسية، والتي ترتبط في المقام الأول بتحسين مستوى معيشة الفرد، موضحة أن أبرز تلك القطاعات يتمثل في الخدمات الصحية والتعليم والإسكان، نظرًا لزيادة الحاجة إلي تلك القطاعات المهمة وارتباطها بشكل مباشر بالمواطن.

وأكدت أن أهداف خطط الدولة دائمًا ما تركز على النهوض بمستوى الخدمات خاصة الصحية منها مع زيادة المخصصات الموجهة لها.

وأشارت إلى حرص الدولة على زيادة حجم الاستثمارات الموجّهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة فضلًا عن إقامة نظام تأمين صحي شامل، موضحا أن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة 2019-2020 استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلي حوالي 27.5 مليار جنيه وذلك مُقارنةً بحوالى 21.8 مليار جنيه بالعام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة تشكل منها 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7% في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة 39.3% مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو 87% من جملة الاستثمارات العامة.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، استعرضت في تقريرٍ لها مستهدفات خطة الرعاية الصحية لعام 2019-2020 والتي تضمنت التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل وتوفير خدمات الطب الوقائي وتعميمها إلي جانب التغطية الشاملة للمناطق الفقيرة بخدمات الرعاية الصحية الأولية فضلًا عن زيادة عدد الآسرة بالمستشفيات بحوالي 1200 سرير سنويًا وتطوير خدمات التمريض مع التوسع في برامج الرعاية البدنية للشباب بإنشاء مدن وأندية ومراكز رياضية متخصّصة ونشر مراكز الطب الرياضي حيث يتم تطوير 300 ملعب خُماسي، وتطوير 100 مركز شباب سنويًا.
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