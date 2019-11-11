بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث مرورى بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص منذ قليل بكسور وجروح متفرقة بجميع أجزاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل على الطريق الزراعي أمام قرية ظهر بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى بدائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ونصف نقل.



وأسفر الحادث عن إصابة" بدر محمد" 33 سنة مقيم بإيتاي البارود مصابا بسحجات شديدة بالوجه والساق اليسري، و"محمد بدر" 16 سنة مقيم بإيتاي البارود مصابا بجرح قطعي بالرأس من الخلف، و"عبدلله سعيد محمد" 26 سنة مقيم بالإسكندرية مصابا بجرح تهتكي بالرأس والعين اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"آية وليد "14 سنة مقيمة بالإسكندرية مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات شديدة بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"عبده وليد "8 سنوات مقيم بالإسكندرية مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"أميرة عبده" 40 سنة مقيمة بالإسكندرية مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقى العلاج اللازم.