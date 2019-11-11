استقرار أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، استقرارا ملحوظا، حيث سجل سعر اليورو 17.82 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 20.62 جنيه للشراء، و20.75 جنيه للبيع.



وسجل سعر الفرنك السويسري 16.20 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع، وسجل سعر 100 ين ياباني 14.74 جنيه للشراء، و14.83 جنيه للبيع.

