استقرار سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم، استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل السعر طبقًا لنشرة أسعار البنك المركزي، 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.



وسجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري، 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.



وسجل في البنك التجاري الدولي 16.08جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك القاهرة 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.