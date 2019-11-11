فتح طريقي "المنيا - بني سويف" و"بني سويف - الزعفرانة"

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور، فتح طريق الكريمات الصحراوي، عقب إغلاقه بسبب ظهور شبورة كثيفة للقادم من المنيا حتى بني سويف، ومن بني سويف إلى بوابات الكريمات، لحين تلاشى الشبورة صباح اليوم الاثنين وسط انتشار الخدمات.



وتهيب إدارة المرور بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.



كما أعلنت الإدارة العامة للمرور، طريق بني سويف - الزعفرانة الصحراوي إعادة فتح عقب إغلاقه عدة ساعات بسبب ظهور شبورة كثيفة للقادم من بني سويف إلى البحر الأحمر لحين تلاشى الشبورة صباح اليوم الاثنين، وسط انتشار الخدمات.



وتهيب إدارة المرور بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.