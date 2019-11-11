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اقتصاد

بكين: انطلاق المنطقة الحاضنة الصينية - الإفريقية 2020

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:53 ص
الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينغ
أ.ش.أ
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أعلنت سلطات مقاطعة هونان وسط الصين عن أن أعمال بناء المرحلة الأولى من المنطقة الحاضنة الاقتصادية والتجارية الصينية - الإفريقية ستكتمل في 2020 وستدخل حيز التشغيل في العام نفسه، حيث ستجذب الأجهزة الحكومية والمنظمات الدولية والشركات والأفراد الموهوبين من الجانبين.

وذكرت إدارة التجارة في مقاطعة هونان - في بيان اليوم - أن المنطقة الحاضنة الواقعة في سوق قاوتشياو الكبيرة في تشانجشا عاصمة المقاطعة، ستساعد في دعم تبادلات السلع والتعاون العملي والتبادلات في مجالات أخرى بين الصين وأفريقيا، وأنه من المتوقع أن توفر المنطقة خدمات متكاملة للشركات الصينية والأفريقية التي تتعامل مع بعضها البعض في أنشطة تجارية.

وأشارت الإدارة إلى أن هونان تستضيف مقر أمانة المعرض الاقتصادي والتجاري الصين - إفريقيا، وكذلك كيانات مؤسسية وأكاديمية ومالية أخرى لاستكشاف نماذج جديدة للتعاون مع إفريقيا، لافتة إلى أن التعاون بين الصين والدول الإفريقية تم تعزيزه بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، مع إقامة منصات تعددية تلعب دورا بناء مثل معرض الصين الدولي للواردات ومنتدى التعاون الصيني - الإفريقي.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا لعشر سنوات على التوالي. وفي 2018، بلغ حجم التجارة بين الصين وإفريقيا 204.2 مليار دولار بزيادة 20% على أساس سنوي.
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