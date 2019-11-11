علماء يكتشفون علاجًا جديدًا لسرطان الثدي

قال علماء بريطانيون إن بإمكانهم محاربة سرطان الثدي باستخدام الموجات فوق الصوتية.



وقد طور الأطباء حقنة تقوم بحقن فقاعات دقيقة تشبه الخلايا من الأدوية لمرور بالجهاز اللمفاوي، حيث ينتشر المرض، وباستخدام هذه الشبكة من الأنسجة والأعضاء التي تساعد على التخلص من الجسم من السموم يعني أن الفقاعات، تسمى الحويصلات، يمكن أن تصل إلى الغدد الليمفاوية في الإبط المتأثر بسرطان الثدي.



وعندما يتم تطبيق الموجات فوق الصوتية عالية الطاقة على الإبط، تنفجر الفقاعات، وهذا يعني أن الدواء المضاد للسرطان يصل إلى منطقة مستهدفة، وهذا من شأنه أن يمنع المرض من الانتشار إلى الأعضاء الأخرى، المعروفة باسم ورم خبيث، وهو السبب الرئيسي للوفاة.