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عالم

ترامب يطالب إيران بتسليم عميل "FBI" السابق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:47 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إيران بتسليم عميل سابق لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) اختفى هناك في عام 2007.

وقال الرئيس ترمب في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء أمس الأحد: "إذا تمكنت إيران من تسليم عميل (إف بي آي) السابق المختطف روبرت ليفنسون الذي فقد منذ 12 عاما فإن ذلك سيعد خطوة إيجابية جدا".

واستدرك بالقول: "في الوقت نفسه وبناء على معلومات فإن إيران تعمل على تخصيب اليورانيوم وسيكون ذلك خطوة سيئة جدا".

وأعلنت طهران السبت الماضي عن أن ليفنسون يواجه قضية لدى الادعاء العام والمحكمة الثورية الإيرانية.

وفي المقابل أعلن برنامج مكافآت الدولة للعدالة الأمريكي الأسبوع الماضي عن مكافأة مالية بقيمة 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود الى مكان ليفنسون وعودته بالإضافة إلى المكافأة التي حددها مكتب التحقيقات الفيدرالي بمبلغ خمسة ملايين دولار.

واختفى ليفنسون في إيران عام 2007 عندما كان في مهمة "غير مصرحة" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) ليمضي أطول فترة تمر على محتجز أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة.
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