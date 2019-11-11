قتلى فى صفوف "داعش" بالعراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عن مقتل عدد كبير من إرهابيي تنظيم "داعش"، في عملية أمنية لملاحقة عناصر "التنظيم" في جبال مخمور في محافظة نينوى شمالي البلاد.



وقال الجهاز في بيان إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية واسعة، لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في جبال مخمور، والعملية أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين وتدمير خنادق وكهوف.



