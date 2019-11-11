ارتفاع عدد قتلى الإعصار "بلبل" في بنجلادش إلى 12

قال مسؤولون في بنجلادش اليوم الاثنين، إن عدد قتلى الإعصار بلبل في البلاد ارتفع إلى 12، بينما لا يزال خمسة صيادين في عداد المفقودين.



وقال إنعام الرحمن وزير الدولة لمواجهة الكوارث والإغاثة إن معظم الضحايا رفضوا ترك منازلهم وتوفوا نتيجة سقوط أشجار.



وذكرت السلطات أن صيادا غرق ولا يزال خمسة في عداد المفقودين بعد انقلاب قاربهم أمس نتيجة الرياح والتيارات القوية. وجرى إنقاذ

30 صيادا آخرين.



وألحق الإعصار أضرارا أو دمر قرابة 6000 منزل. ولم ترد أنباء عن أضرار كبيرة في مخيمات بجنوب شرق البلاد والتي تستضيف مئات

الآلاف من اللاجئين الروهينجا القادمين من ميانمار المجاورة.



وقال سيف الإسلام المسؤول التنفيذي بمنطقة تكناف إن سفينة ستبحر اليوم إلى جزيرة سان مارتن لإنقاذ 1200 سائح معظمهم محليون

والذين حوصروا هناك منذ ثلاثة أيام.



وفي ولاية البنغال الغربية الهندية قال جويد خان الوزير المسؤول عن مواجهة الكوارث للصحفيين مساء يوم الأحد إن سبعة أشخاص

لقوا حتفهم.