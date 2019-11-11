صدور "حوار الأديان وأثره على التعايش السلمي"

صدر كتاب جديد للكاتب والباحث محمد ثروت بعنوان "حوار الأديان وأثره على التعايش السلمي.. ماليزيا نموذجا" والذي كتب مقدمته كل من الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر ودكتورة هدى درويش أستاذ الأديان المقارنة بجامعة الزقازيق.



يتناول الكتاب التجربة الماليزية التى نجحت فى إدارة التعددية العرقية والدينية من خلال الحوار والتنمية وتوظيف التعليم ووحدة اللغة.



ويتضمن الكتاب أربعة فصول: الفصل الأول عن الحوار الدينى مفهومه وشروطه ومحاوره، أما الفصل الثاني عن تجربة التعايش والتعددية فى ماليزيا..وفي الفصل الثالث يتناول تاريخ الصراع العرقى والدينى، أما الفصل الرابع عن جهود الدولة فى التعايش وحوار الأديان.



ويرصد الكتاب تجربة حوار الحياة فى المنزل والشارع والحى والعمل بديلا عن حوار الغرف المغلقة، مشيدا بتجربة جنوب شرق آسيا وخاصة ماليزيا فى توفير آليات قانونية ودستورية للتعايش توفر بيئة آمنة للحوار مع الآخر.



كما بين الكتاب خطورة تيارات الإسلام السياسي على مسار الحوار وسعيهم لتفتيت الوحدة الوطنية من خلال أسلمة المجتمع.