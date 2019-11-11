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الثقافة

مهرجان "طنجة للفنون المشهدية" يناقش المسرح وفن الأداء

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:12 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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تنطلق الدورة الـ15 لمهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية، يوم 22 نوفمبر الجاري وتستمر أربعة أيام ويتخللها مؤتمر دولي في مدينتي طنجة وتطوان في المغرب.

ويهدف مؤتمر هذه الدورة إلى إثارة موضوع "المسرح وفن الأداء: الممر الفاصل الواصل"، سعيا من منظميه لمواصلة طرح بعض الأسئلة المتعلقة بفنون المشاهدة في عالم اليوم.

ويتضمن المؤتمر المحاور النقدية الآتية: المنعطف الأدائي بين المسرح وفن الأداء: رقص على حد السيف"، "أين تتجلى جماليات الفرجة الأدائية المعاصرة؟"، "الرقص كآلية سردية: جدلية الجسد الناطق والنص المتحرك"، "الحكي الجريح: مسرحة الفاجعة وجدل الممثل المؤدي"، "عودة فنون الحكي العربي في الممارسة المسرحية المعاصرة"، "النزعة الرابسودية في الممارسة المسرحية المعاصرة: رقص بين الدرامي والملحمي".

وبالإضافة إلى المؤتمر الدولي الذي يتوزع على خمس جلسات علمية يشارك فيها خبراء وباحثون من مختلف الجنسيات؛ فإن المهرجان سيقدم خلال هذه الدورة، 12 عرضا مسرحيا أدائيا، وأربع ورش عمل يشارك فيها خبراء من المغرب وخارجه، مع تكريم خاص في افتتاح المهرجان للباحث الأكاديمي والناقد المسرحي المرموق الدكتور عبد الواحد ابن ياسر، لما قدمه للمشهد المسرحي من إسهامات كبيرة، سواء على مستوى الأداء كممثل مع النادي الفني المراكشي في سبعينيات القرن الماضي، أو كباحث وناقد من خلال مؤلفاته ودراساته في المجلات المختصة، أو من خلال مشاركاته العلمية في الندوات والمهرجانات الوطنية والدولية.
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