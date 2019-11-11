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منوعات

طابع بريد نرويجي يفوز بـ"الأكثر جمالا في العالم"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:54 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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اختير طابع بريد نرويجي يصور بومة ثلجية على أنه أجمل تصميم في العالم لعام 2018.

وفاز الطابع وهو من تصميم الفنان فيجو ري وثمنه 21 كرون، بهذا اللقب في مسابقة عالمية في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث قامت لجنة تحكيم مؤلفة من حوالي 40 من هواة جمع الطوابع البريدية بتقييم الطوابع من جميع أنحاء العالم في فئات مختلفة، واحتل طابع البومة الثلجية النرويجية صدارة المسابقة التي نظمتها مجلة للطوابع في إسبانيا.

وذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي أن أعمال هذا الفنان ظهرت على 23 طابع بريد مختلفا في النرويج حتى الآن.
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