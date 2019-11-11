الإدارة الكردية: مباحثات مع سوريا وروسيا بشأن الحدود التركية

قال مستشار الإدارة الذاتية الكردية بدران جيا كرد إن المباحثات جارية مع النظام السوري وروسيا في ما يتعلق بالانتشار العسكري على الحدود مع تركيا.



وأضاف جيا كرد أنه تم إحراز خطوات مهمة في هذا الاتجاه من حيث انتشار قوات النظام وروسيا في المناطق الحدودية وتسيير دوريات مشتركة روسية ـ تركية مع تراجع قوات سوريا الديمقراطية بكامل أسلحتها إلى عمق يصل لنحو 30 كيلومترا".. حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.



وأوضح أن المباحثات لا تزال مستمرة حول كيفية إتمام الاتفاق العسكري بين سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، وأردف: إن قوات سوريا الديمقراطية تبذل جهودا حثيثة لاستكمال التفاهمات التي تمت مع موسكو بشأن اتفاق سوتشي الأخير، لكن هناك صعوبات وتحديات، منها عدم التزام الاحتلال التركي ومرتزقته بعملية وقف إطلاق النار مع الجانبين الروسي والأمريكي معا".



وأشار إلى أن هناك محاولات تركية كبيرة للتمدد والتوسع نحو مناطق أخرى، وهو ما يؤدي إلى استمرار وتصاعد شدة المعارك، ويشكل نقطة لاستمرار الاحتلال وعمليات الإبادة العرقية.