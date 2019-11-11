الاحتلال يشن حملة اعتقالات في بيت لحم والضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من مدينة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حمزة عماد الكامل (18 عاما)، ومحمد عماد الهريمي (18 عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، في منطقة وادي شاهين وسط بيت لحم.



كما اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 9 مواطنين من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاثنين.



وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة امنية ومن مناطق مختلفة من الضفة.



واكدت ان جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.



،وفي سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غرفتين سكنيتين في منطقة المنطار ببادية القدس.



وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي المنطار يونس جعفر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح الباكرة بهدم غرفتين سكنيتين في منطقتي "شعب موسى" و"أم الريان" من المنطار التابعة لأراضي بلدة السواحرة، بحجة عدم الترخيص.



يذكر أن مستوطنين وضعوا في الخامس عشر من سبتمبر بيوتًا متنقلة "كرفانات" وخزانات مياه على الأرض المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.