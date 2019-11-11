"المشروم" يقوي الجهاز المناعي

توصل فريق من العلماء الأستراليين إلى أن مزيجا خاصا من المركبات الطبيعية في أنواع معينة من فطر عش الغراب، خاصة "الشيتاكي"، و"مايتاكي"، يمكن أن يعزز استجابة خلايا الدم البيضاء.

واختار العلماء في جامعة"جريفيث" في كوينزلاند، في أستراليا ثلاثة أنواع من عش الغراب المتاحة ذات مستويات عالية من مركب " البيتا جلوكان"، وهو مركب من الكربوهيدرات الموجودة فى جدران خلايا الفطر، كما يتواجد فى أطعمة أخرى مثل الشوفان.

وأوضح العلماء أن الجهاز المناعي، عند تناول فطر عش الغراب، يرى أن مركب "البيتا جلوكان" عنصرا دخيلا مما يدفعه لتحفيز دفاع الجسم ضد مسببات الأمراض.

وأظهرت الدراسات أن بيتا جلوكان يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن هناك أدلة على أن الكربوهيدرات تنظم مستويات السكر في الدم وتحفز الجهاز المناعي.