منظمة الصحة العالمية تدعو لمنصات شاملة لتحقيق أهدافها

دعت منظمة الصحة العالمية إلى منصات شاملة للمشاركة الاجتماعية من أجل تسريع التقدم لتحقيق الأهداف الصحية ضمن أهداف التنمية المستدامة.



وتحدث المدير العام للمنظمة، تيدروس ادهانوم جيبريسيوس، خلال منتدى للصحة في نايروبي، عبر الفيديو كونفرنس، قائلا إنه من أجل أن يحقق المجتمع الدولي تغطية صحية شاملة، يجب منح الأولوية لدعم احتياجات من تخلفوا كثيرا، ومنهم النساء والأطفال واليافعون.



وأضاف خلال مراسم الافتتاح الرسمي للاجتماع الـ24 لمجلس الشراكة من أجل صحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال "أن منظمة الصحة العالمية تدعو كافة الدول لإقامة منصة شاملة للمشاركة الاجتماعية والحوار المجتمعي الذي يجمع كافة قطاعات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين وجماعات المحتاجين والمهمشين وخاصة النساء الفقيرات وأطفالهن، لمشاطرة الآراء مع البرلمانات والحكومات".



ويهدف هذا اللقاء إلى تشاطر منجزات ما تحقق من تقدم والتوجهات بمجال صحة النساء والأطفال واليافعين، فيما يتعلق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.