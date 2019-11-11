توقعات بهبوب عاصفة ثلجية على منطقة تورونتو الكبرى بكندا

قالت هيئة البيئة الكندية، اليوم الإثنين، إن منطقة تورونتو الكبرى في كندا ستشهد يوم الثلاثاء هبوب عاصفة ثلجية مشابهة لما يحدث بمنتصف فصل الشتاء.



وأصدرت هيئة البيئة الكندية، بيانا خاصا، بالطقس، قائلة إن تورونتو ستشهد تراكمات لتساقط الثلوج من 10 إلى 15 سم يوم الإثنين.



ويمكن لمدن مثل أوكفيل وبرلينجتون وهاميلتون وشلالات نياغارا وسانت كاترين أن تسجل تراكما ثلجيا من 15 إلى 25 سم، بسبب الرياح الشمالية الغربية العاصفة قبالة بحيرة أونتاريو.



وفقا للبيان، فإن المناطق الواقعة غرب تورونتو وحول جولدن هورس شو يمكن أن تكون الأشد تأثرا.



وقالت هيئة البيئة الكندية في البيان إن "تساقط الثلوج هذا يرجع إلى حدوث منخفض جوي وتحركه جنوب منطقة البحيرات العظمى السفلى يوم الاثنين"، مضيفة أنه "لا يزال هناك بعض الشكوك حول مسار المنخفض وكميات الثلوج المتوقع تساقطها".



ومن المتوقع أن تكون ظروف السفر خطرة في جميع أنحاء منطقة تورونتو الكبرى.