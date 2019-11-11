أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الوضع فى بوليفيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين عن قلقه العميق إزاء الوضع في بوليفيا، في أعقاب أسابيع من الاضطراب، الذي نجم عنها استقالة الرئيس ايفو موراليس.



وأعلن موراليس، الذي أثارت إعادة انتخابه، احتجاجات مستمرة منذ أسابيع بسبب مزاعم بالتلاعب بنتائج الانتخابات، استقالته اليوم بعد أن طالبه الجيش بالاستقالة.



وحث الأمين العام للأمم المتحدة كافة الأطراف المعنية في بوليفيا على كبح العنف وخفض التوتر وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وفقا لما قاله ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.



ودعا جوتيريش كافة الأطراف إلى التقيد بالقانون الدولي، وخاصة مبادئ حقوق الإنسان، وفقا للمتحدث.



وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أيضا كافة الأطراف بالعمل الجاد لتحقيق تسوية سلمية للأزمة الحالية، وضمان إجراء جولة إعادة انتخابات بشكل شفاف وموثوق به، وفقا للمتحدث.