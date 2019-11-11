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عالم

اليوم.. التطورات السياسية بالسودان على طاولة وزراء خارجية أوروبا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:20 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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يستعرض رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين، تنويرًا حول التطورات السياسية التي يشهدها السودان؛ لاسيما الجهود الجارية لتحقيق السلام الشامل والعادل، فضلًا عن رؤية الحكومة الانتقالية لقيادة المرحلة الانتقالية.

وكان "حمدوك"، وصل عصر أمس الأحد، إلى العاصمة البلجيكية "بروكسل" في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة من الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موجيريني نائب رئيس المفوضية.

وقال "حمدوك"، في تغريدة على "تويتر" فجر الأحد: "أغادر في غضون ساعات إلى مدينة بروكسل يصحبني عدد من الوزراء للمشاركة في اجتماعات بالاتحاد الأوربي ومقابلة المسؤولين هناك، مع حضور جلسة مخصصة للسودان. وأعود بعد ذلك للسودان بإذن الله لاستكمال زياراتي للولايات حسب الجدول الموضوع لذلك".

من جهتها، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني: "إن الهدف من الدعوة هو التعرف على الوضع الحالي، وإظهار الدعم السياسي للحكومة الانتقالية، وتحديد أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبي لهذه العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة".

وأوضح القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان بالإنابة لدى مملكة بلجيكا حامد الجزولي في تصريح صحفي في الأثناء، أن حمدوك سيلتقي خلال زيارته بكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التنوير الذي سيقدمه حول التطورات السياسية بالبلاد.

واعتبر "الجزولي"، أن الدعوة للزيارة جاءت في توقيت مهم ومفصلي من تاريخ السودان، بعد نجاح ثورة ديسمبر، وتكوين مؤسسات "الفترة الانتقالية" التي ستستمر فترة 39 شهرًا.

والأسبوع الماضي، زار السودان وفد من الاتحاد الأوروبي، والتقى خلال الزيارة مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزير الخارجية أسماء محمد عبدالله.

وأكد الوفد بحسب ما نقلت وكالة (سونا) للأنباء حينها، أن دول المجموعة الأوربية ستقدم للسودان منحة بقيمة 200 مليون يورو، وستقوم لاحقا بتقديم مبلغ 141 مليون يورو، وكذلك مبلغ 100 مليون يورو ومبلغ 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية.

وأشار الوفد الأوروبي إلى أنه سيدرس احتياجات السودان في هذه المرحلة، وسيقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لدعم المشاريع التنموية.
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