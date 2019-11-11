استقرار مؤشرات الأسهم اليابانية فى الجلسة الصباحية

أغلقت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الجلسة الصباحية شبه مستقرة اليوم الاثنين.



وتراجع مؤشر نيكي القياسي 47.95 نقطة، أو 0.20 %، إلى 23343.92 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية.



بينما استقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1702.77 نقطة دون تغيير يذكر عن إغلاق الجلسة السابقة.



وصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، الثلاثاء الماضي.



وزاد نيكي 1.17% ليصل إلى 23118.79 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.98 % مسجلا 1682.85 نقطة.



وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 89. 342 نقطة أو ما يعادل 50. 1%، ليصل إلى 66. 23193 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.