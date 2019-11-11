واشنطن تحض على إجراء انتخابات مبكرة فى العراق

حضّت الولايات المتحدة الإثنين السلطات العراقيّة على إجراء انتخابات مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابية، داعية إلى إنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين والتي خلفت مئات القتلى.



وقال البيت الأبيض في بيان إن واشنطن تريد من "الحكومة العراقية وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بوَعد الرئيس (برهم) صالح بتبني إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".



وقد أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، الإثنين، أن التظاهرات سرعت من خطوات الإصلاح مطالبا المتظاهرين بعدم المغامرة بخطوات تعرقل ذلك.



وقال "إن ما نقوم به من إجراءات يهدف لتلبية مطالب المتظاهرين وهناك خطوات مفصلية تم اتخاذها في طريق الإصلاح".



كما أكد أن الحكومة تقوم بخطوات جادة من أجل تلبية مطالب المتظاهرين، مبينا أن العنف وقع من متظاهرين وقوات الأمن وسيتم محاسبة المخطئين.