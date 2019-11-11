اليوم.. تكريم نخبة من الشخصيات ضمن الاحتفال بـ"يوم الوثيقة العربية"

تكرم جامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم الاثنين، خلال الاحتفال بيوم "الوثيقة العربية" تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، نخبة من الشخصيات والمؤسسات العربية التي حققت إسهامات ملموسة في مجال الحفاظ على التراث الوثائقي العربي، الذي يتعرض لمحاولات طمس وتزوير في هذه الفترة.



ويقام الاحتفال بيوم "الوثيقة العربية" الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للعام السابع على التوالي، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، بمشاركة المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ورئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، والمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، ورؤساء دور الأرشيف العربية الوطنية، ونخبة من الوثائقيين العرب.



وسيعقد الاحتفال تحت عنوان "الأرشيفات العربية.. الواقع والمأمول"، لما تشكله الأرشيفات العربية بمفهومها الحضاري والثقافي بمضمونها القومي العربي، واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العالم العربي الذي يتعرض تاريخه وتراثه الوثائقي لمحاولات طمس وتزوير.



وكان بيان صادر عن الجامعة العربية، الخميس الماضي، أكد أن الاحتفال يأتي إيمانًا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالأهمية التاريخية للوثيقة العربية التي تحفظ في طياتها الحقوق العربية القومية، باعتبارها القاعدة الأصيلة التي ترتكز عليها هوية الأمم.