الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

اليوم.. اجتماع خبراء مكافحة الفساد فى الجامعة العربية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:51 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
يعقد صباح اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، خبراء مكافحة الفساد العرب، اجتماعهما الثالث للجنة مفتوحة العضوية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لما تم إقراره خلال الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

وتضمن الطلب من الدول الأطراف التي تقدمت للمؤتمر بمقترحاتها في الدورة الثانية موافاة الأمانة العامة بالمقترحات مع مذكرات إيضاحية لها لعرضها على الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية للنظر فيها.

وكان بيان صادر عن الجامعة العربية، الخميس الماضي، قال إن اللجنة ستعقد أعمالها بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي: (مصر-الأردن – الإمارات – البحرين- تونس- الجزائر – السعودية – السودان – العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر – الكويت-المغرب).

وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21 12 2010 تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"مواد البناء": أسعار الأسمنت تراجعت لمعدلات ما قبل 2010

منذ حوالي 11 ساعة

بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز على السيتي بثلاثية ويوسع الفارق إلى 9 نقاط

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص سقطوا ببالوعة صرف صحي في المنوفية

منذ حوالي 10 ساعات

لماذا حذر نادي ليفربول أمير قطر من محاولة التقاط صور مع محمد صلاح؟

الصور

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

"أنتِ بنتى".. آخر ما كتبه خطيب "عروس الجنة" قبل مصرعها بالدقهلية

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

بالصور.. وفد من التأمين الصحى الشامل بدير مارجرجس فى الأقصر

image description

بالصور.. الطلائع يحتفلون بالمولد النبوى بالنحت على الرمال بدمياط

الأكثر قراءة

مواقف غريبة أثناء تغسيل هيثم أحمد زكي

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

لماذا حذر نادي ليفربول أمير قطر من محاولة التقاط صور مع محمد صلاح؟

"الوزراء" يكشف رد صادم من والد مريم مريضة السرطان بعد تهريبها

أيام زمان

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

خيانة مشروعة.. هكذا خدعت ميرفت أمين مكتشفها أحمد مظهر

«الفلسطيني الثائر».. حكاية فيلم شارك في كتابته ياسر عرفات

«أنا باحث عن الشَعْر».. تعرف على رحلة موسيقار الأجيال عبد الوهاب لعلاج صلعته

نجم الساعة

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

الصحة

منظمة الصحة العالمية تدعو لمنصات شاملة لتحقيق أهدافها

تقارير: الإفراط فى وصف المضادات الحيوية يؤثر على سلامة المرضى

احذر.. الشد العضلي المتكرر من أعراض حمى الجبال الصخرية

دراسة: الضحك يحمى الصحة ويقى من أمراض القلب

الرئيس نيوز

أحمد موسى يكشف مخطط تركيا مع داعش لتفجير الطائرات (فيديو)

خطوات التسجيل بالإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي (فيديو)

"الكهرباء" للمواطنين.. 12 خطوة للحماية من أخطار الماس الكهربائي

"أنا تعبان ونطق الشهادة".. تفاصيل آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي مع خطيبته

منوعات

هذا ما قاله جوارديولا للحكم عقب نهاية مباراة ليفربول

كيفية كسب تذاكر طيران أرخص سعرا

فلسطينى: قطط المسجد الأقصي تعرفني

أنواع الرسائل النصية من المرأة للرجل الذى تحبه

كشكول

جامعة العريش تعلن بدء بيع منتجاتها من السمان والدجاج والأسماك بالأسواق

6 كليات تتنافس فى مسابقة العباقرة بجامعة قناة السويس

جامعة سوهاج تشارك فى "الأسبوع العربى للتنمية المستدامة" بالقاهرة

غدًا.. عقد جلسة خاصة مع أطباء مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة

إسلام سياسي

ننشر توصيات الملتقى العالمى الرابع عشر للتصوف بالمغرب

نكشف خطة الإرهابية 2020.. الجماعة تخطط لنشر الفوضى وإثارة الفتن بتجنيد شخصيات غير محسوبة عليها

التحالف الدولي ينشر توصياته في مجال مكافحة الإرهاب

إخواني منشق: الجماعة أدمنت الفشل وخطة 2020 تثير السخرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

إطلاق القافلة الثانية للدمج الثقافى بمطروح.. غدًا

"حلمنا ضحكتك" تحتفل بالمولد النبوى فى رحاب قاهرة المعز.. صور

في ذكراه.. نص قرار تعيين عبد الرحمن الشرقاوي رئيسًا لتحرير روز اليوسف

السبت.. انطلاق مؤتمر "الأدب والسينما في مصر" بجامعة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك