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محافظات

"أنتِ عظيمة" تكرم 5 آلاف سيدة بأسيوط بمناسبة المولد النبوى

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:19 ص
جريدة الدستور
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نظمت أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن بالتعاون مع أمانة محافظة أسيوط أمسية دينية كبرى ضمن احتفالات الحزب بذكرى المولد النبوي الشريف وفي إطار فاعليات مبادرة "أنتِ عظيمة".

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة بالأمانة المركزية والدكتورة عبير فاروق مراد عضو هيئة مكتب أمانة أسيوط والمشرف على أمانة المرأة بمحافظتي أسيوط وبني سويف والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية وأعضاء الحزب.

وقالت النائبة رشا رمضان إن الحفل أحياه المنشد مهدي ياسين التهامي وفرقة عبد الحليم عجم السورية للإنشاد الديني تحت شعار مبادرة "أنتِ عظيمة" التي أطلقها الحزب لدعم المرأة المصرية في خدمة وتنمية المجتمع.

وأوضحت النائبة رشا رمضان إن، حزب مستقبل وطن يولى اهتمامًا كبيرًا بمحافظات الصعيد وتنظيم العديد من الفعاليات لدعم المرأة الصعيدية.

قالت الدكتور عبير مراد إن، الحفل يشتمل علي تكريم 5 آلاف سيدة وتوزيع عدد من المشروعات الخدمية وتنظيم معرض ملابس بأسعار رمزية بالإضافة إلي تكريم المتميزين من طالبات جامعتي الأزهر وأسيوط وطالبات محو الأمنية تحت شعار "أنتِ عظيمة".

وقال المهندس ياسر عمر أمين المحافظة إن، أمانة المرأة المركزية بالتعاون مع أمانة المحافظة نظمت أكثر من 250 فاعلية وندوة استهدفت أكثر من 85% من قرى ومدن المحافظة في مجالات مختلفة لدعم المرأة المصرية ومشاركة المرأة في كل المجالات.
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