حتاتة: توفير زى مناسب لعمال النظافة داخل القطارات

قال المهندس رفعت حتاتة رئيس شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكة الحديد، إنه وفقا لتعليمات الجهات السياسية بضرورة توفير زى موحد ومناسب للعمال، فإن الشركة تقوم بتصنيع الملابس للعمال الخاصين بالنظافة، وذلك لتوفير زى مناسب لهم لا يجعلهم ينزعجون منه.



وأضاف "رئيس الشركة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم تصنيع الملابس داخل ورش الشركة، وذلك من أجل التأكد من تقليل النفقات، إلى جانب التأكد من ملائمة الملابس لكافة العاملين ولسد احتياجاتهم.



وأشار رئيس شركة النظافة والخدمات المتكاملة المواطنين، إلى أن الشركة تحرص على رفع الروح المعنوية لدى العمال الخاصين بالنظافة داخل القطارات، وذلك لعدم التقليل منهم، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على العمال ومن ثم على طبيعة العمل الخاصة بهم.