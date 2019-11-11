"الأنفاق": بدء تحويل المرافق لمشروع مونوريل "6 أكتوبر"

كشف الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن أنه سيتم بدء الأعمال في رفع المساحة وإجراء أبحاث الطرق وتأكيد المسار الخاص بمشروع مونوريل "6 أكتوبر"، وتحويل المرافق بداية من شهر فبراير المقبل.



وأضاف "والي"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل 6 أكتوبر سوف تستغرق عامين وذلك بناء على التوجيهات السيادية بسرعة إنجاز الأعمال وكذلك سرعة إنهاء مشروع مونوريل "العاصمة الإدارية الجديدة".



وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تسارع الزمن لسرعة إنجاز مشروعات النقل؛ وذلك حرصا من الهيئة على تنفيذ التوجيهات السياسية بضرورة توفير وسائل نقل جماعي نظيفة وآمنة للمواطنين، ولدلك سيتم الإسراع فى المشاريع الخاصة بالجر الكهربائي.