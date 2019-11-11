"الأوقاف": تكليف الواعظات بالإشراف على مصليات السيدات بالمساجد الكبرى

أعلن الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة قررت تكليف عدد من الواعظات المعينات على درجة مالية بوزارة الأوقاف بالعمل مفتشات على مصليات السيدات وتكليف عدد آخر بالعمل مشرفات على مصليات المساجد الكبرى، مع صرف جميع بدلات الانتقال والأثابات والمكافآت المقررة للمفتشين المعينين على درجة مالية مماثلة بالوزارة، وإنشاء وحدة خاصةً لهؤلاء المفتشات بديوان عام الوزارة تكون برئاسة إحداهن.



وأضاف "طايع"، في تصريحات له، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية، بضبط العمل الدعوي بمصليات السيدات والاهتمام بشئون وقضايا المرأة وتوفير المكان المناسب لها في دور العبادة مع ضبط العمل الدعوي بمصليات السيدات، فضلا عن عدم السماح لغير الواعظات المعتمدات من وزارة الأوقاف بأداء الدروس أو أي عمل دعوي بها، إضافة إلى المتابعة الإدارية لمستوى الفرش والصيانة والنظافة على الوجه الذي يليق ببيوت الله عز وجل، على شاكلة عمل المفتشين بالمساجد، وعدم السماح بجمع أية أموال لأي جهة خارج إطار القانون.



وأكد "طايع" أن الوزارة تعمل على تفعيل دور المرأة في جميع جوانب العمل بالوزارة؛ تقديرا لدورها في خدمة الدين والوطن ونشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة وبتر أي تأثير لها في دور العبادة؛ لا سيما في مصليات السيدات.